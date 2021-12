Vlahovic è infallibile anche dal dischetto: 12 su 12. Bologna, serve un vice Arnautovic (Di domenica 5 dicembre 2021) Al Dall'Ara la Fiorentina supera il Bologna 3 - 2 grazie alle reti di Maleh, Biraghi e Vlahovic. Il punto di Matteo Dalla Vite Leggi su video.gazzetta (Di domenica 5 dicembre 2021) Al Dall'Ara la Fiorentina supera il3 - 2 grazie alle reti di Maleh, Biraghi e. Il punto di Matteo Dalla Vite

argo979 : #BolognaFiorentina Gonzalez voto 8 non solo per assist e rigore, ma anche per le tante botte che ha preso oggi - Beatric09656317 : RT @Goalist_it: #BolognaFiorentina 2??-3?? MVP: #Gonzalez. Fornisce l’assist per il primo gol di #Maleh e si procura sia la punizione dal… - Goalist_it : #BolognaFiorentina 2??-3?? MVP: #Gonzalez. Fornisce l’assist per il primo gol di #Maleh e si procura sia la puniz… - MatteoDovellini : L'infallibile #Vlahovic dal dischetto di rigore. La #Fiorentina allunga con la firma del suo bomber magico. #BolognaFiorentina -