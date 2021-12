“Terra – Abitare il Corpo” in scena alla Casa Circondariale di Benevento (Di domenica 5 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa FIDAPA, sezione di Benevento, sostiene l’arte in un mondo di fragilità. Venerdì 3 dicembre è andato in scena Terra, uno spettacolo al femminile, rivolto alla sezione femminile della Casa Circondariale di Benevento. “Accorciare le distanze tra la realtà carceraria e la nostra città è il principale obiettivo della nostra iniziativa. Utilizzare l’arte come strumento di integrazione e momento di felicità in un mondo di fragilità e nel momento in cui si comprende la sua essenza espressiva si entra nel profondo della dimensione umana”. È il commento di Carmen Castiello, presidente Fidapa sez. Benevento e direttore artistico di Terra, che rivolge il ringraziamento al Direttore della Casa ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 5 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa FIDAPA, sezione di, sostiene l’arte in un mondo di fragilità. Venerdì 3 dicembre è andato in, uno spettacolo al femminile, rivoltosezione femminile delladi. “Accorciare le distanze tra la realtà carceraria e la nostra città è il principale obiettivo della nostra iniziativa. Utilizzare l’arte come strumento di integrazione e momento di felicità in un mondo di fragilità e nel momento in cui si comprende la sua essenza espressiva si entra nel profondo della dimensione umana”. È il commento di Carmen Castiello, presidente Fidapa sez.e direttore artistico di, che rivolge il ringraziamento al Direttore della...

