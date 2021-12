Serie C, 17a giornata (17.30): vincono V. Francavilla, Paganese e Picerno (Di domenica 5 dicembre 2021) Serie C, nelle gare delle 17.30 della 17a giornata di campionato, tutte riguardanti il girone C, la Virtus Francavilla vince in casa contro il Monterosi, mentre la Paganese piega le Vespe della Juve Stabia. Vittroai anche per il Picerno in trasferta. Pari, invece, per Potenza, Turris, Taranto, Messina. Così i marcatori delle gare giocate nel pomeriggio. I risultati delle 17.30 della Serie C Fidelis Andria-Picerno 2-3, 42? D’Angelo (P), 44? Venturini (FA), 45’+1? Casoli (FA), 77? Esposito (P), 90’+5? Pitarresi rig. (P) Paganese-Juve Stabia 3-1, 31? Cretella (P), 35? Bentivegna (JS), 45? Guadagni (P), 81? Firenze (P) Potenza-Turris 0-0 Taranto-ACR Messina 0-0 Virtus Francavilla-Monterosi Tuscia 1-0, 52? Perez ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 5 dicembre 2021)C, nelle gare delle 17.30 della 17adi campionato, tutte riguardanti il girone C, la Virtusvince in casa contro il Monterosi, mentre lapiega le Vespe della Juve Stabia. Vittroai anche per ilin trasferta. Pari, invece, per Potenza, Turris, Taranto, Messina. Così i marcatori delle gare giocate nel pomeriggio. I risultati delle 17.30 dellaC Fidelis Andria-2-3, 42? D’Angelo (P), 44? Venturini (FA), 45’+1? Casoli (FA), 77? Esposito (P), 90’+5? Pitarresi rig. (P)-Juve Stabia 3-1, 31? Cretella (P), 35? Bentivegna (JS), 45? Guadagni (P), 81? Firenze (P) Potenza-Turris 0-0 Taranto-ACR Messina 0-0 Virtus-Monterosi Tuscia 1-0, 52? Perez ...

