Quirinale | tutti i super-poteri del presidente | ecco perché il Pd non molla l' osso

(Di domenica 5 dicembre 2021) Ilnon è attraente solovisi esercita il notevole potere scritto in Costituzione, ma anche - anzi soprattutto-la presidenza della Repubblica è ormai da decenni la sede in cui si sbriga una gran quantità di pratiche clandestine per il governo sostanziale del Paese nel segno ipocrita della cosiddetta moral suasion. I presidenti che si sono avvicendati lassù hanno fatto uso in misura diversa e più o meno smaccata di quelle prerogative di obliqua ufficiosità, masi sono attenuti a un regime di sostanziale noncuranza del recinto costituzionale, sconfinando più o meno profondamente nell'area grigia delle architetture conciliabolari e dei palinsesti indicibili, la specie di software pirata che fa girare gli ingranaggi della "costituzione materiale" che fa e disfa i governi, impasta e ...

Advertising

ilriformista : Matteo #Renzi a tutto campo, l’affondo contro #Letta su Quirinale e ddl Zan, poi l’attacco sull’inchiesta Open: “No… - fattoquotidiano : TUTTI I PROCESSI DEL 'CANDIDATO' BERLUSCONI Al Quirinale potrebbe finire un cittadino con un carnet penale davvero… - TagarelliDome : RT @Avv_Bianco_Nero: Buongiorno @minGiustizia @Quirinale la divulgazione degli atti di indagine sulla @juventusfc è CLAMOROSAMENTE sotto gl… - lanzi53 : 'Adesso il nome di Sergio #Mattarella rischia davvero di uscire dalla corrida del #Quirinale. Ma come nei gialli cl… - TeleradioNews : Per avere un Presidente “equidistante e condiviso da tutti” basta andare a San Gregorio Armeno a Napoli - WhatsApp… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale tutti

Il Fatto Quotidiano

Su Super Green Pass e elezioni alvi risparmio le mie parole, ne state leggendo e sentendo dii colori. Sull'imminente elezione del nuovo presidente della Repubblica, spicca il ...... anche in vista della grande partita del. "Nuove minacciose varianti del Covid possono ... sta anoi, di Forza Italia e dell'Unione di Centro, lavorare per caratterizzare la futura ...Forza Italia frena (di nuovo) sulla possibilità di far 'traslocare' Mario Draghi al Colle più alto. "Sarebbe uno straordinario presidente della Repubblica, ma ...Caro direttore, non svegliar Consob che dorme. Se, come pare, la Consob ha spento i fari sui mercati, l'abrasivo Francesco Giavazzi, longa manus ...