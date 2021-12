L’appello di Papa Francesco a Lesbo: “fermiamo il naufragio di civiltà” (Di domenica 5 dicembre 2021) L’appello di Papa Francesco a Lesbo: “fermiamo il naufragio di civiltà. Occorre approcciare i cambiamenti epocali con grandezza di visione” Papa Francesco in visita apostolica sull’isola di Cipro, ha lanciato un accorato appello per fermare il traffico di gente che affronta il mare in cerca di speranza. “fermiamo questo naufragio di civiltà, non lasciamo che il mare nostrum diventi mare mortuum” ha detto Papa Francesco da Lesbo, dove oggi, 5 dicembre, ha visitato un campo profughi. Nel suo lungo e sentito discorso, Francesco ha detto: “Mentre si stanno faticosamente portando avanti le vaccinazioni a livello planetario ... Leggi su 361magazine (Di domenica 5 dicembre 2021)di: “ildi. Occorre approcciare i cambiamenti epocali con grandezza di visione”in visita apostolica sull’isola di Cipro, ha lanciato un accorato appello per fermare il traffico di gente che affronta il mare in cerca di speranza. “questodi, non lasciamo che il mare nostrum diventi mare mortuum” ha dettoda, dove oggi, 5 dicembre, ha visitato un campo profughi. Nel suo lungo e sentito discorso,ha detto: “Mentre si stanno faticosamente portando avanti le vaccinazioni a livello planetario ...

Advertising

Corriere : L’appello del Papa ad Atene: «In Europa, e non solo, la democrazia sta arretrando» - Corriere : L’appello del Papa ad Atene: «In Europa, e non solo, la democrazia sta arretrando» - vaticannews_it : #28novembre all'#Angelus Il dolore del #Papa per i migranti esposti a pericoli gravissimi, alla ricerca di una ter… - ignimoki : RT @CISLFoggia: #5dicembre Messa di ringraziamento #SanSevero con Mons. Checchinato «La #Cisl #Foggia per la guida della #fede nell’azione… - 361_magazine : L'appello di Papa Francesco a Lesbo: 'fermiamo il naufragio di civiltà' -