Incertezza da contagio e nuove norme sul green pass: gli alberghi chiedono aiuto (Di domenica 5 dicembre 2021) Strutture ricettive in difficoltà, tra chi non ha mai più riaperto e chi sta pagando ora gli effetti della variazione delle norme: il grido d'allarme è quello di Asshotel-Confesercenti, lanciato all'Adnkronos tramite il vicepresidente vicario Nicola Scolamacchia. L'associazione di categoria chiede al governo un aiuto su specifici casi concreti legati al calo di fatturato, all'utilizzo della cassa integrazione e al calo dell'occupazione delle camere. Alla vigilia del ponte dell'8 dicembre, il bilancio non è in linea con le previsioni: prenotazioni più basse rispetto a quanto preventivato, con un tasso di occupazione negli alberghi che oscilla tra il 50 e il 60%. A pesare è l'Incertezza dovuta alla diffusione della variante Omicron e all'aumento sensibile dei contagi, ma anche alle norme cambiate di ...

