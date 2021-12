Erutta Vulcano Semeru: morti e feriti e villaggi sepolti (Video) (Di lunedì 6 dicembre 2021) Erutta Vulcano Semeru in Indonesia: vittime, feriti e villaggi sepolti. Le immagini mostrano i residenti in fuga dall’enorme nuvola di cenere che ha raggiunto un’altezza di 15mila metri In Indonesia ha Erutta Vulcano Semeru sull’isola di Giava. La cenere vulcanica ha sepolto interi villaggi e le immagini, quasi apocalittiche, mostrano i residenti in fuga dall’enorme nuvola di cenere sollevata Leggi su periodicodaily (Di lunedì 6 dicembre 2021)in Indonesia: vittime,. Le immagini mostrano i residenti in fuga dall’enorme nuvola di cenere che ha raggiunto un’altezza di 15mila metri In Indonesia hasull’isola di Giava. La cenere vulcanica ha sepolto interie le immagini, quasi apocalittiche, mostrano i residenti in fuga dall’enorme nuvola di cenere sollevata

Advertising

LOSTVC4USE : Nicolò ha messo una storia, ora esce il sole, viene a piovere, cade una montagna, erutta un vulcano ma che succede - teletext_ch_it : Erutta il vulcano Semeru, 13 i morti - BLIND_DATA24 : RT @RSInews: Erutta il Semeru, 13 morti - Il vulcano situato sull'isola indonesiana di Giava è tornato in attività sabato, seppellendo vill… - RSInews : Erutta il Semeru, 13 morti - Il vulcano situato sull'isola indonesiana di Giava è tornato in attività sabato, seppe… - MafaldaraS : RT @iconaclima: ??Sull'isola di #Giava, in #Indonesia, ha eruttato il vulcano #Semeru: il bilancio purtroppo è tragico. -