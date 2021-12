Covid, ultime news. Da lunedì entra in vigore il Super Green Pass, Alto Adige in giallo (Di domenica 5 dicembre 2021) Parte la stretta sui non vaccinati: il normale tampone non basterà più per ristoranti, cinema e stadi. Guido Rasi, consulente scientifico di Figliuolo: "Stiamo vedendo forme severe di Covid-19 anche nei bambini". Negli Stati Uniti scovata la variante Omicron in "almeno 15 Stati". In Danimarca 183 casi: "Diffusione inquietante". In Italia 15.021 nuovi casi e 43 morti, tasso di positività 2,9%. Salgono terapie intensive (+4, 736) e ricoveri (+169, 5.597) Leggi su tg24.sky (Di domenica 5 dicembre 2021) Parte la stretta sui non vaccinati: il normale tampone non basterà più per ristoranti, cinema e stadi. Guido Rasi, consulente scientifico di Figliuolo: "Stiamo vedendo forme severe di-19 anche nei bambini". Negli Stati Uniti scovata la variante Omicron in "almeno 15 Stati". In Danimarca 183 casi: "Diffusione inquietante". In Italia 15.021 nuovi casi e 43 morti, tasso di positività 2,9%. Salgono terapie intensive (+4, 736) e ricoveri (+169, 5.597)

