Atalanta, a 4 punti dalla vetta la parola scudetto non è più tabù (Di domenica 5 dicembre 2021) Immensa, incredibile, esaltante. Ormai gli aggettivi si sprecano per questa Atalanta che non smette di stupire. Di fronte alla prima della classe, la Dea disputa una prova di grande carattere e forza, superando gli avversari dopo una partita tiratissima. Il Napoli non si è mai arreso e ha lottato fino alla fine per cercare di raggiungere il pareggio. L’Atalanta ha dimostrato di essere una formazione davvero micidiale in trasferta: in 8 gare disputate 1 pareggio e ben 7 vittorie, un ruolino di marcia impressionante. Ma non è stato facile espugnare il Maradona, perché i partenopei sono stati capaci di ribaltare la rete iniziale di Zapata e portarsi in vantaggio e per qualche minuto la formazione di Gasperini ha faticato a contenere gli avversari. Poi la lucidità ha ripreso il sopravvento e soprattutto con l’entrata di Ilicic (grande prova la sua) i ... Leggi su bergamonews (Di domenica 5 dicembre 2021) Immensa, incredibile, esaltante. Ormai gli aggettivi si sprecano per questache non smette di stupire. Di fronte alla prima della classe, la Dea disputa una prova di grande carattere e forza, superando gli avversari dopo una partita tiratissima. Il Napoli non si è mai arreso e ha lottato fino alla fine per cercare di raggiungere il pareggio. L’ha dimostrato di essere una formazione davvero micidiale in trasferta: in 8 gare disputate 1 pareggio e ben 7 vittorie, un ruolino di marcia impressionante. Ma non è stato facile espugnare il Maradona, perché i partenopei sono stati capaci di ribaltare la rete iniziale di Zapata e portarsi in vantaggio e per qualche minuto la formazione di Gasperini ha faticato a contenere gli avversari. Poi la lucidità ha ripreso il sopravvento e soprattutto con l’entrata di Ilicic (grande prova la sua) i ...

Advertising

CB_Ignoranza : Napoli, 36 punti Milan, 35 punti Inter, 34 punti Atalanta, 31 punti 4 squadre in 5 punti. GRAZIE SIGNORE CHE CI HA… - Caul74 : @MTibete Infatti io speravo in un pareggio per la gara di ieri sera. L'Atalanta sta facendo ancora una volta un'ott… - FedericoMarraNA : RT @CucchiRiccardo: 4 squadre in 4 punti: #Milan, #Inter,#Napoli e #Atalanta. E un solco sempre più ampio con tutte le altre. In classifica… - internewsit : Cucchi: «Milan, Inter, Napoli e Atalanta in 4 punti Solco sempre più ampio» - - zarlenga_andrea : @OfficialASRoma Oggi verrai con tutta probabilità superato in classifica da Juve (nel suo anno di transizione) e da… -