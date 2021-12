Uomini e Donne | Ilaria e Joele si sono lasciati? L’indizio

(Di sabato 4 dicembre 2021) Tutto finito traMelis eMilan? Il tronista, cacciato dal programma di Maria De Filippi proprio per i contatti avuti in segreto con la sua corteggiatrice, avrebbe smesso di seguirla su Instagram. Un indizio che conferma le voci di una crisi, che però era stata smentita nei giorni scorsi proprio da. La prima coppia formatasi quest’anno asarebbe già naufragata. Stiamo parlando

Franco Bortuzzo, infatti, ha smesso di seguire sui social proprio Sophie Codegoni e il motivo potrebbe essere l'evoluzione del rapporto tra l'ex tronista die Gianmaria Antinolfi. ...La storia tra Joele Milan e Ilaria Melis non sembra destinata ad andare lontano. I due, dopo essere stati cacciati da '' lo scorso ottobre 2021, hanno intrapreso una relazione apparendo innamoratissimi. Poi dopo poco tempo si sono fatte insistenti le voci di una crisi che ora sembra essersi ...Armando Incarnato non lo nasconde: “Mi sento solo e ho paura di abituarmi a una vita fatta solo di me” Tra i cavalieri di Uomini e Donne più osteggiati ...La storia tra Joele Milan e Ilaria Melis non sembra destinata ad andare lontano. I due, dopo essere stati cacciati da “Uomini e Donne” lo scorso ottobre 2021, hanno intrapreso una relazione apparendo ...