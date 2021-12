Ultime Notizie Roma del 04-12-2021 ore 18 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 4 dicembre 2021)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Livigno economia in apertura dicembre Si conferma il mese più importante dell’anno per i consumi circa 110 miliardi di euro di spesa complessiva 10 in meno rispetto al 2019 ma il clima di fiducia delle famiglie e in una forte ripresa dell’inflazione rincari delle bollette rischiano di ridurre la quota di tredicesima tradizionalmente destinato alla spesa per i regali di Natale quest’anno si confermerà intorno ai €170 procapite sostanzialmente in linea con lo sforzo complessivamente la spesa media per famiglia dicembre inclusi affitti e bollette utenze si attesta a €1645 lo 0,5 % in più rispetto all’anno scorso Ma ancora molto al di sotto rispetto al 2019 meno 7,5 % questi in sintesi i principali risultati delle analisi dell’ufficio studi Confcommercio su tredicesima e consumi dicembre quindi ...