Sangalli “Per consumi a Natale rilanciare fiducia con taglio tasse”

Leggi su ildenaro

(Di sabato 4 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Dicembre si conferma il mese più importante dell’anno per i(quest’anno circa 110 miliardi di euro di spesa complessiva, 10 in meno rispetto al 2019), ma il clima didelle famiglie in calo, la forte ripresa dell’inflazione e i rincari delle bollette rischiano di ridurre la quota di tredicesima tradizionalmente destinata alla spesa per i regali diche quest’anno si confermerà intorno ai 160 euro pro capite sostanzialmente in linea con lo scorso anno. Tuttavia, considerando anche idi chi non beneficia di questo emolumento, cioè l’area del lavoro autonomo, complessivamente la spesa media per famiglia a dicembre – inclusi affitti, bollette e utenze – si attesta a 1.645 euro, lo 0,5% in più rispetto all’anno scorso, ma ancora molto al di sotto rispetto al 2019 (-7,5%). ...