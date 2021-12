Roma-Inter, fischi dalla Curva Sud all’indirizzo di Edin Dzeko (Di sabato 4 dicembre 2021) Da pochi minuti è iniziato il match tra Roma ed Inter, valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Gli occhi sono puntati principalmente sui due grandi ex Josè Mourinho ed Edin Dzeko. Proprio quest’ultimo inizialmente ha ricevuto una buona accoglienza da parte dei tifosi giallorossi ma, non appena iniziata la partita, la Curva Sud non ha risparmiato i fischi all’indirizzo dell’attaccante bosniaco. Dzeko ha comunque deciso di non esultare al gol del raddoppio nerazzurro. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 4 dicembre 2021) Da pochi minuti è iniziato il match traed, valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Gli occhi sono puntati principalmente sui due grandi ex Josè Mourinho ed. Proprio quest’ultimo inizialmente ha ricevuto una buona accoglienza da parte dei tifosi giallorossi ma, non appena iniziata la partita, laSud non ha risparmiato idell’attaccante bosniaco.ha comunque deciso di non esultare al gol del raddoppio nerazzurro. SportFace.

