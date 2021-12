Primo positivo alla variante Omicron in Alto Adige, è una donna vaccinata (Di sabato 4 dicembre 2021) C’è il Primo caso di positività alla variante Omicron in Alto Adige. Una donna del Burgraviato rientrata a Bolzano dal Sudafrica a fine novembre era risultata negativa ai test del tampone per il Coronavirus sia prima della partenza a Città del Capo che all’arrivo a Monaco. Un caso positivo era stato riscontrato sul volo. Ieri sera i risultati del sequenziamento, eseguito presso il Laboratorio Aziendale di Microbiologia e Virologia della provincia autonoma, hanno confermato che si tratta della variante Omicron. La paziente, che risulta vaccinata, si trova in isolamento e ha sintomi lievi mentre l’unico suo contatto stretto, finora asintomatico, si trova in quarantena. La sorveglianza della circolazione ... Leggi su open.online (Di sabato 4 dicembre 2021) C’è ilcaso di positivitàin. Unadel Burgraviato rientrata a Bolzano dal Sudafrica a fine novembre era risultata negativa ai test del tampone per il Coronavirus sia prima della partenza a Città del Capo che all’arrivo a Monaco. Un casoera stato riscontrato sul volo. Ieri sera i risultati del sequenziamento, eseguito presso il Laboratorio Aziendale di Microbiologia e Virologia della provincia autonoma, hanno confermato che si tratta della. La paziente, che risulta, si trova in isolamento e ha sintomi lievi mentre l’unico suo contatto stretto, finora asintomatico, si trova in quarantena. La sorveglianza della circolazione ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il presidente della Repubblica Ceca è positivo al Covid e nomina il primo ministro rinchiuso in una scatola di vetr… - corriereveneto : #vicenza In quarantena un vicentino positivo alla variante Omicron: era rientrato in Veneto dal Sudafrica, contagia… - AncheIo2 : @Antonio79B Il maestro Manzi era veramente un grande. Condivido le sue parole, il primo compito di un insegnante è… - infoitinterno : E’ un uomo vicentino il positivo al Covid Omicron: il primo caso veneto - Massimo10489625 : RT @Losgradevole: 1. VACCINATO CON #Omicron. Il primo contagiato con la variante omicron in italia era un vaccinato doppia dose. Grazie al… -