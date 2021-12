MJF | “Rappresento un’attrazione per i fan | sono Andre The Giant”

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 4 dicembre 2021) MJF si trova al momento nel bel mezzo di una guerra verbale contro l’ex campione WWE CM Punk, ma a quanto pare c’è un altro ex campione WWE a cui il giovane si sente più affine. Durante una recente conversazione tenutasi a Busted Open Radio, Maxwell Jacob Friedman ha parlato di coloro che mettono in dubbio la sua etica professionale in virtù del fatto che abbia combattuto soltanto cinque match in altrettanti mesi. Le ovazioni più forti se le prende MJF? “Sentite un po’: io combatto solo quando ne ho voglia”, ha dichiarato MJF. “Trovo che un sacco di tizi nel roster combattano perché sentono il bisogno di impressionare il pubblico. Io non devo impressionare nessuno, perché ho già impressionato tutti. Tuttigià impressionati. Ti colpisco nel momento in cui senti la mia musica. C’è un motivo se quando la mia musica attacca, mi prendo le reazioni più ...