Manovra | Maraio Psi | ' lotta alle disuguaglianze si fa partendo dalla solidarietà'

(Di sabato 4 dicembre 2021) Roma, 4 dic (Adnkronos) - "Il rincaro delle bollette rappresenta un carico difficile da sopportare per la stragrande maggioranza delle famiglie già in sofferenza. I socialisti si sono mobilitati da tempo in Parlamento, hanno avviato una campagna di sensibilizzazione con il coinvolgimento degli amministratori e una raccolta firme". Lo scrive in un post Enzo, segretario del Psi. "Ieri in Consiglio dei Ministri Draghi ha proposto correttamente che le fasce più ricche facciano un piccolo sforzo per fronteggiare l'aumento delle bollette in favore delle famiglie più povere. Un contributo dimagari sospendendo, per loro e solo per il 2022, l'entrata a regime del taglio dell'IRPEF. Proposta ritirata per la contrarietà del centro destra e di Italia viva. Eppure lasi ...

Come ha affermato il segretario nazionale del Psi, il Governo si è già attivato a calmierare ... Per questo motivo il Partito Socialista presenterà in Senato emendamenti nella prossimadi ...È quanto ha affermato il segretario del Psi, Enzo, nel corso di un flash mob con militanti del Psi per chiedere lo stop al caro bollette."Ieri in Consiglio dei Ministri Draghi ha proposto correttamente che le fasce più ricche facciano un piccolo sforzo per fronteggiare l'aumento delle bollette in favore delle famiglie più povere. Un co ...“Nella manovra di bilancio bisogna concentrare gli sforzi per ridurre le tasse per i lavoratori. Si utilizzino gli 8mld individuati dal Governo per abbattere il cuneo fiscale sui redditi dei lavorator ...