Gf Vip 6 | Giulia Salemi punge una delle vippone e ad un’altra esprime solidarietà

Leggi su isaechia

(Di sabato 4 dicembre 2021)si è scagliata senza mezzi termini contro Manila Nazzaro durante la puntata di ieri sera del Gf Vip Party. La fidanzata di Pierpaolo Pretelli non ha infatti per nulla gradito le parole spese dall’ex Miss Italia nei confrontitre principesse Selassié, vantando una carriera che loro non hanno alle spalle. Durante la chiacchierata con Gaia Zorzi, infatti, la modella persiana ha sbottato, come riportano i colleghi di Biccy.it. Se avevi una carriera così tanto rosea e di successo non eri al GF Vip ma in un altro programma” – ha commentato a voce altaparlando di Manila Nazzaro – “Io onestamente ho fatto due gieffe perché il Grande Fratello è una mano dall’alto per tutti quanti perché ti dà visibilità e ti fa lavorare e se ti muovi bene ti fa pure amare dalla gente. Dai, ti ...