Germania, 5 morti tra cui 3 bambini in casa a sud di Berlino (Di sabato 4 dicembre 2021) La polizia tedesca ha identificato 3 bambini fra i 5 corpi senza vita ritrovati in una casa di Koenigs Wusterhausen Leggi su rainews (Di sabato 4 dicembre 2021) La polizia tedesca ha identificato 3fra i 5 corpi senza vita ritrovati in unadi Koenigs Wusterhausen

Advertising

petergomezblog : Covid, in Germania 446 morti in 24 ore: mai così tanti da febbraio. Il governo: “Situazione drammatica”. L’Austria… - fisco24_info : Germania: 5 morti in una casa di Berlino, 3 sono bambini: Ferite da taglio e da proiettili. Si indaga per pluriomic… - daybinary : Germania: 5 morti in una casa di Berlino, 3 sono bambini - Emergenza24 : RT @LucianaCiolfi: @Emergenza24 Germania, 5 morti in casa a sud di Berlino. Tre sono bambini - davidvienne31 : RT @MediasetTgcom24: Germania, 5 morti in una casa di Berlino: per polizia è pluriomicidio #germania -