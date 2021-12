F1, Lewis Hamilton evita la penalità per l’impeding su Mazepin. La decisione e la sanzione: solo una multa (Di sabato 4 dicembre 2021) AGGIORNAMENTO ORE 18.15. Lewis Hamilton non è stato penalizzato con posizioni di arretramento sulla griglia di partenza. I commissari di gara hanno inflitto soltanto una multa di 25.000 euro alla Mercedes. AGGIORNAMENTO ORE 17.50. Nessuna penalità per la doppia bandiera gialla. Il pannello si era acceso per errore. AGGIORNAMENTO ORE 17.00: Lewis Hamilton CONVOCATO DAI COMISSARI DI GARA ANCHE PER L’EPISODIO CON Mazepin. Doppia investigazione per il britannico, quando manca un’ora all’inizio delle qualifiche. Situazione decisamente complicata, il rischio penalità è elevato. AGGIORNAMENTO ORE 16.50: Lewis Hamilton CONVOCATO DAI COMMISSARI DI GARA. Motivo? Non ha rispettato la doppia bandiera gialla nel corso della FP3, un ... Leggi su oasport (Di sabato 4 dicembre 2021) AGGIORNAMENTO ORE 18.15.non è stato penalizzato con posizioni di arretramento sulla griglia di partenza. I commissari di gara hanno inflitto soltanto unadi 25.000 euro alla Mercedes. AGGIORNAMENTO ORE 17.50. Nessunaper la doppia bandiera gialla. Il pannello si era acceso per errore. AGGIORNAMENTO ORE 17.00:CONVOCATO DAI COMISSARI DI GARA ANCHE PER L’EPISODIO CON. Doppia investigazione per il britannico, quando manca un’ora all’inizio delle qualifiche. Situazione decisamente complicata, il rischioè elevato. AGGIORNAMENTO ORE 16.50:CONVOCATO DAI COMMISSARI DI GARA. Motivo? Non ha rispettato la doppia bandiera gialla nel corso della FP3, un ...

