DOMENICA IN: MARA VENIER TRA TALK BALLANDO, LINO BANFI E FRANCESCA NERI (ANTEPRIMA) (Di sabato 4 dicembre 2021) Puntata di DOMENICA In non imperdibile ma di più quella che MARA VENIER ha preparato come sempre con cura e passione per DOMENICA 5 dicembre, in una lunga diretta su Rai1 dalle 14.00 alle 17.15 dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma. Grande TALK su BALLANDO con le Stelle con Memo Remigi, Bianca Gascoigne, Federico Lauri, Guillermo Mariotto, Alba Parietti, Rita Dalla Chiesa e Rossella Erra. MARA VENIER intervisterà Alvise Rigo, una delle stelle di Milly Carlucci. Una emozionante intervista a LINO BANFI, accompagnato dalla figlia Rosanna, che ripercorrerà la sua straordinaria carriera e parlerà della moglie Lucia, affetta dal morbo di Alzheimer. Nel 2022 la coppia festeggia 60 anni di nozze. Torna a ... Leggi su bubinoblog (Di sabato 4 dicembre 2021) Puntata diIn non imperdibile ma di più quella cheha preparato come sempre con cura e passione per5 dicembre, in una lunga diretta su Rai1 dalle 14.00 alle 17.15 dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma. Grandesucon le Stelle con Memo Remigi, Bianca Gascoigne, Federico Lauri, Guillermo Mariotto, Alba Parietti, Rita Dalla Chiesa e Rossella Erra.intervisterà Alvise Rigo, una delle stelle di Milly Carlucci. Una emozionante intervista a, accompagnato dalla figlia Rosanna, che ripercorrerà la sua straordinaria carriera e parlerà della moglie Lucia, affetta dal morbo di Alzheimer. Nel 2022 la coppia festeggia 60 anni di nozze. Torna a ...

Advertising

bubinoblog : #DomenicaIn: grande talk #BallandoconleStelle, interviste a Alvise Rigo, Lino Banfi e Francesca Neri e tanto altro.… - bubinoblog : DOMENICA IN: MARA VENIER TRA TALK BALLANDO, LINO BANFI E FRANCESCA NERI (ANTEPRIMA) - MMastrantuono : RT @tvblogit: Domenica In, Lino Banfi e Carlo Conti tra gli ospiti di Mara Venier domani - SerieTvserie : Domenica In, Lino Banfi e Carlo Conti tra gli ospiti di Mara Venier domani - leeknow_rt : RT @tvblogit: Domenica In, Lino Banfi e Carlo Conti tra gli ospiti di Mara Venier domani -