DIRETTA F1, GP Jeddah 2021 LIVE: i piloti provano le gomme in assetto da gara

15.13 1'29?605, Hamilton al comando con gomme hard. Entra in pista Max Verstappen con le soft. 15.13 Primo giro per Leclerc, è sesto a 2 secindi da Raikkonen. 15.12 Raikkonen torna in testa in 1'30?189. 3° Giovinazzi, 4° Sainz a 0.424. 15.11 Bottas in vetta con 0.228 di vantaggio su Raikkonen, ma con due mescole di svantaggio (hard contro soft). 15.11 Ecco Sergio Perez con le soft. 15.10 Ancora ai box Red Bull, McLaren, Williams ed AlphaTauri. 15.09 Lavoro diverso in casa Ferrari: gomme medie per Sainz, dure per Leclerc. 15.07 Ecco la Mercedes! In pista Bottas e Hamilton con gomme hard. 15.07 Fase di attesa per i top-team in questo avvio. 15.06 Siamo al tramonto a Jeddah. Le qualifiche, come noto, si svolgeranno in notturna. 15.04 1'31?378

