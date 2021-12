Contro la violenza sulle donne serve molto più del ddl Bonetti (Di sabato 4 dicembre 2021) Il Cdm ha approvato il Disegno di Legge, fortemente voluto dalla Ministra delle Pari Opportunità On. Elena Bonetti, contenente misure volte a contrastare la violenza sulle donne. Il testo è frutto del lavoro anche delle Ministre Luciana Lamorgese, Marta Cartabia, Mara Carfagna, Maria Stella Gelmini e Erika Stefani ed ora attende l’emanazione del Capo dello Stato e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per diventare effettivamente esecutivo. Comprendo la soddisfazione delle madri di questo DDL e, per certi versi, questo giubilo è giustificato dal passo in avanti ulteriormente mosso di fronte alla piaga della violenza verso le donne e dei femminicidi, una vera e propria emergenza nel nostro Paese se solo si considera che, dall’inizio dell’anno, sono state uccise 109 ... Leggi su panorama (Di sabato 4 dicembre 2021) Il Cdm ha approvato il Disegno di Legge, fortemente voluto dalla Ministra delle Pari Opportunità On. Elena, contenente misure volte a contrastare la. Il testo è frutto del lavoro anche delle Ministre Luciana Lamorgese, Marta Cartabia, Mara Carfagna, Maria Stella Gelmini e Erika Stefani ed ora attende l’emanazione del Capo dello Stato e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per diventare effettivamente esecutivo. Comprendo la soddisfazione delle madri di questo DDL e, per certi versi, questo giubilo è giustificato dal passo in avanti ulteriormente mosso di fronte alla piaga dellaverso lee dei femminicidi, una vera e propria emergenza nel nostro Paese se solo si considera che, dall’inizio dell’anno, sono state uccise 109 ...

