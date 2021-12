Amici 21 | LDA scala le classifiche | arriva il sostegno di papà Gigi D’ Alessio

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 4 dicembre 2021) Avanza il successo di LDA, allievo di Rudy Zerbi nella nuova edizione didi Maria De Filippi in corso. Il 18enne, dopo aver conseguito il suo primo disco d’oro in carriera, raggiunge in queste ore un nuovo traguardo, battendo non solo i suoi compagni di studio al talent ma anche il suo stesso record segnato di recente su Spotify, in termini di ascolti. Questo, mentre riceve il pieno supporto non solo dei fan ma anche del padre,D’, come ora emerge nel web.21, LDA raggiunge un nuovo traguardo su Spotify Continua a macinare successi LDA mentre concorre ad21 in corso, dopo aver conseguito la prima certificazione di disco d’oro FIMI per le vendite ottenute con il primo inedito lanciato nella scuola di Canale 5. Quello che fa male, questo il titolo del fortunato singolo del ...