Zecchino d’oro 2021 | canzoni | conduttori | ospiti della 64esima edizione su Rai 1

Leggi su fattidigossip

(Di venerdì 3 dicembre 2021), quando in tv, data, streamingsu Rai 1 Torna lo, giunto alla. L’appuntamento con il festival per bambini più amato d’Italia è previsto per tre appuntamenti pomeridiani: 3, 4 e 5 dicembre in diretta su Rai1 dallo studio televisivo dell’Antoniano di Bologna. A condurre i primi due pomeriggi saranno Francesca Fialdini e Paolo Conticini, mentre per la finale, domenica 5 dicembre, il duo prenderà posto in giuria per lasciare il testimone al direttore artistico, Carlo Conti, che condurrà la puntata conclusiva. Vediamo insieme ledello ...