Violenza sulle donne, cosa c'è nel pacchetto di nuove norme che ha avuto il via libera dal Cdm (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il ddl contro per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della Violenza nei confronti delle donne e della Violenza domestica arrivato stamattina, 3 dicembre, in Consiglio dei ministri ha avuto il via libera. Nel pacchetto di nuove norme ci sono parecchie novità che portano le firme della ministra dell'Interno Luciana Lamorgese e quella della Giustizia Marta Cartabia, in collaborazione con le colleghe Mariastella Gelmini, Mara Carfagna, Elena Bonetti. Le misure più incisive riguardano l'arresto dell'aggressore: secondo le nuove norme potrà essere arrestato anche chi viola gli obblighi di allontanamento della casa familiare e il divieto di avvicinamento; l'altra novità principale è la procedibilità d'ufficio per ...

