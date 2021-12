Sci di fondo, Federico Pellegrino: “Non avevo bellissime gambe, ma non mi preoccupa la condizione” (Di venerdì 3 dicembre 2021) Federico Pellegrino non è riuscito a brillare nella sprint in tecnica libera andata in scena oggi a Lillehammer (Norvegia), prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci di fondo. L’azzurro, promosso dalle qualificazioni col diciannovesimo tempo, è infatti stato eliminato ai quarti di finale, battuto negli ultimi metri da Havaard Taugboel e Richard Jouve (poi rispettivamente terzo e quarto in finale). La gara è stata vinta dal grande favorito della vigilia, ovvero il norvegese Johannes Klaebo. Federico Pellegrino, sedicesimo nella classifica finale, ha analizzato la sua gara attraverso i canali della Fisi: “Non avevo bellissime gambe in qualifica e quindi tante dinamiche tattiche erano dei punti di domanda nella fase ad eliminazione diretta. Nei ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 dicembre 2021)non è riuscito a brillare nella sprint in tecnica libera andata in scena oggi a Lillehammer (Norvegia), prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci di. L’azzurro, promosso dalle qualificazioni col diciannovesimo tempo, è infatti stato eliminato ai quarti di finale, battuto negli ultimi metri da Havaard Taugboel e Richard Jouve (poi rispettivamente terzo e quarto in finale). La gara è stata vinta dal grande favorito della vigilia, ovvero il norvegese Johannes Klaebo., sedicesimo nella classifica finale, ha analizzato la sua gara attraverso i canali della Fisi: “Nonin qualifica e quindi tante dinamiche tattiche erano dei punti di domanda nella fase ad eliminazione diretta. Nei ...

