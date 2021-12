Perugia-Vicenza in tv | data | orario e diretta streaming Serie B 2021 2022

(Di venerdì 3 dicembre 2021) La, l’, latv edi, match valevole per la sedicesima giornata del campionato italiano di. La stagione ha già preso il via ma adesso, dopo la sosta per le Nazionali, è tempo di iniziare a fare sul serio e di lanciare la corsa alla promozione. La partita andrà in scena nella giornata di venerdì 3 dicembre alle ore 20:30; latelevisiva sarà affia Sky Sport, mentre loa Dazn e SkyGo. SEGUI LASportFace.

Perugia-Vicenza al Curi ci sarà Greta Beccaglia l'inviata molestata - Perugia-Vicenza al Curi ci sarà Greta Beccaglia la giornalista molestata - Mister Brocchi: "Tante assenzenell'Lr Vicenza? Non voglio alibi, andiamo a Perugia a testa alta" - Paolo Rossi: domani Perugia-Vicenza con maglie ricordo: A un anno dalla scomparsa di Pablito, poi all'asta beneficenza - Perugia, il ricordo di Alberto Tomassini contro il Vicenza

Elenco delle partite previste per oggi venerdì 3 dicembre 2021: si giocano le gare di anticipo. In Italia si apre la 16esima di Serie B con Perugia-Vicenza. Il weekend sportivo si accende con i principali campionati europei. In questo venerdì 3 dicembre però non sarà la Serie A a farla da padrona in Italia bensì la Serie B visto che in Italia si apre la 16esima di Serie B con Perugia-Vicenza.