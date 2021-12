Pagamenti alternativi sull' App Store? Apple non esclude le commissioni anche su quelli

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Nell’ambito dell’ingiunzione in scadenza che costringerebbea implementare i link esterni all’Appper gli acquisti in-app, la società fa sapere che un sistema di verifica e controllo dei link richiederebbe comunque una percentuale in...

I canaliper le richieste possono anche essere: la APP ufficiale INPS , il contact ... Per maggiori informazioni su tutte le modalità di assegnazione , requisiti,e comunicazioni ...Anche Google ha già annunciato una politica simile per il suo app store, visto che consentirà agli sviluppatori di utilizzare sistemi di pagamento, ma riscuotendo una commissione dell'11% ...Apple prevede la possibilità di nuove commissioni anche per le app che integreranno sistemi di pagamento di terze parti.