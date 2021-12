Manolas è diventato un caso | tra acciacchi fisici e la valigia in mano

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Il Corriere dello Sport, nella sua edizione odierna, ha analizzato la complicata situazione legata a Kostas. Il greco non ci sarà neanche domani, contro l'Atalanta, proprio nel momento in cui, complice l'assenza di Koulibaly, Spalletti necessitava della sua esperienza.è ancora fermo ai box per la gastroenterite che gli ha costretto a saltare anche Sassuolo-Napoli.Napoli Spalletti Inoltre sono sempre più insistenti le voci di mercato che lo rivedrebbero all'Olympiakos, club che a lungo l'ha inseguito la scorsa estate, per poi non trovare l'affondo decisivo. Solamente quattro le presenze in Serie A del difensore ex Roma, dato abbastanza indicativo dei suoi primi mesi sotto la gestione Spalletti.