Lorenzo Licitra e Gabriele Rossi sono fidanzati | Gli scrissi quando vinse X Factor

(Di venerdì 3 dicembre 2021)ha ufficializzato la sua relazione con il cantantedurante un'intervista con Serena Bortone. Ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giornoha ufficializzato la sua relazione con, i due stanno insieme da circa due anni: l'ex compagno di Gabriel Garko ha raccontato alcuni particolari inediti su come si è conosciuto con il vincitore di Xe su come è nata la loro storia d'amore. I primi rumors suerano nati circa un anno fa, dopo il coming out di Gabriel Garko al Grande Fratello Vip 5 e l'ufficializzazione che tra l'attore e Gabriel c'era stata una relazione. L'attore ...

Advertising

altrogiornorai1 : Gabriele Rossi racconta come ha conosciuto il suo compagno Lorenzo Licitra ?? #OggièUnAltroGiorno @serenabortone… - lasiciliait : Lorenzo Licitra e Gabriele Rossi sono fidanzati - Profilo3Marco : RT @Corriere: Gabriele Rossi rivela la storia con l’ex vincitore di X Factor Licitra: «Nata quando tr... - Profilo3Marco : RT @Corriere: Gabriele Rossi rivela la storia con l’ex vincitore di X Factor Licitra: «Nata quando trionfò» - RoyalGossip2 : Praticamente di Lorenzo Licitra si è tornato a parlare dopo 4 anni perchè si è fidanzato con l’attore Gabriele Ross… -

Ultime Notizie dalla rete : Lorenzo Licitra

Ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno Gabriele Rossi ha ufficializzato la sua relazione con, i due stanno insieme da circa due anni: l'ex compagno di Gabriel Garko ha raccontato alcuni particolari inediti su come si è conosciuto con il vincitore di X Factor e su come è nata ...Molto riservati sui propri profili social, i due hanno confermato la relazione in diretta tv, a "Oggi è un altro giorno", il tenore che ha battuto i Maneskin a "X Factor", nel 2017, e ...Lo ha raccontato l'attore alla trasmissione di Rai1 «Oggi è un altro giorno». Il tenore ragusano vinse X Factor nel 2017 battendo i Maneskin ...Gabriele Rossi e Lorenzo Licitra sono fidanzati e fino ad ora non avevano fatto trapelare nulla della loro relazione. Ospite in tv, l'attore ed ex concorrente del "Grande Fratello Vip" lo ha confermat ...