La Casa: quando Bruce Campbell, coperto di sangue, sconvolse dei fedeli che andavano in chiesa (Di venerdì 3 dicembre 2021) Durante le riprese de La Casa di Sam Raimi, Bruce Campbell ha raccontato di aver terrorizzato un gruppo di fedeli in chiesa, rimasti scossi alla vista del suo abbigliamento insanguinato. Recitare in un film horror potrebbe sembrare divertente ma, in realtà, si tratta di un duro lavoro. Questo è quello che emerge da un aneddoto raccontato da Bruce Campbell relativamente alle riprese de La Casa, cult diretto da Sam Raimi nel 1981. Come riportato da Cinema Blend, Bruce Campbell ha raccontato quanto segue nel corso del documentario The Ladies of the Evil Dead Meet Bruce Campbell, facente parte di The Evil Dead Groovy Collection - collezione dei film della saga de La Casa in ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 3 dicembre 2021) Durante le riprese de Ladi Sam Raimi,ha raccontato di aver terrorizzato un gruppo diin, rimasti scossi alla vista del suo abbigliamento insanguinato. Recitare in un film horror potrebbe sembrare divertente ma, in realtà, si tratta di un duro lavoro. Questo è quello che emerge da un aneddoto raccontato darelativamente alle riprese de La, cult diretto da Sam Raimi nel 1981. Come riportato da Cinema Blend,ha raccontato quanto segue nel corso del documentario The Ladies of the Evil Dead Meet, facente parte di The Evil Dead Groovy Collection - collezione dei film della saga de Lain ...

