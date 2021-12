I programmi in tv oggi, 4 dicembre 2021: film e intrattenimento (Di sabato 4 dicembre 2021) Su Rai Uno Ballando con le stelle, su Canale 5 Ua’ – Uomo di varie età. Guida ai programmi Tv della serata del 4 dicembre 2021 Cosa ci propone la programmazione televisiva di sabato 4 dicembre 2021? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni film/telefilm la relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non. film Su Rai 4 dalle 21.21 Gli uomini d’oro. Luigi il Playboy lavora alle Poste e decide di organizzare, con l’amico Luciano ed il collega Alvise, una rapina al furgone portavalori che ha guidato per tanti anni. L’ingresso di ... Leggi su lopinionista (Di sabato 4 dicembre 2021) Su Rai Uno Ballando con le stelle, su Canale 5 Ua’ – Uomo di varie età. Guida aiTv della serata del 4Cosa ci propone la programmazione televisiva di sabato 4? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche e di mettere per ogni/telela relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai 4 dalle 21.21 Gli uomini d’oro. Luigi il Playboy lavora alle Poste e decide di organizzare, con l’amico Luciano ed il collega Alvise, una rapina al furgone portavalori che ha guidato per tanti anni. L’ingresso di ...

Lopinionista : I programmi in tv oggi, 4 dicembre 2021: film e intrattenimento - Emycaiazzo22 : RT @RaiCinema: Esce oggi su @RaiPlay in occasione della Giornata Mondiale della Disabilità il corto #Intolerance, un progetto di #GiulianoG… - SimonaCroisette : RT @RaiCinema: Esce oggi su @RaiPlay in occasione della Giornata Mondiale della Disabilità il corto #Intolerance, un progetto di #GiulianoG… - insjcurezza : ha notato che il mio computer va un po’ lento e io ci devo lavorare abbastanza, così si è offerto di prestarmi il s… - depetro : RT @RaiCinema: Esce oggi su @RaiPlay in occasione della Giornata Mondiale della Disabilità il corto #Intolerance, un progetto di #GiulianoG… -