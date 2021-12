Governo: all'odg Cdm ddl per contrastare violenza su donne (Di venerdì 3 dicembre 2021) Roma, 3 dic. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri, convocato in data odierna alle ore 11.30 a Palazzo Chigi, esaminerà il seguente ordine del giorno: disegno di legge recante Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica (Pari opportunità e famiglia - Interno - Giustizia); disegno di legge sulla Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana ed il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021 (Affari esteri e cooperazione internazionale); Disegno di legge sulla Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo di collaborazione radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 3 dicembre 2021) Roma, 3 dic. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri, convocato in data odierna alle ore 11.30 a Palazzo Chigi, esaminerà il seguente ordine del giorno: disegno di legge recante Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno dellanei confronti dellee delladomestica (Pari opportunità e famiglia - Interno - Giustizia); disegno di legge sulla Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana ed il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021 (Affari esteri e cooperazione internazionale); Disegno di legge sulla Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo di collaborazione radiotelevisiva fra ildella Repubblica italiana e ildella ...

Advertising

ItaliaViva : ITALIANI ALL'ESTERO - REGENI - ON @MassimoUngaro (IV/ESTERO): FERITA APERTA PER ITALIA. APPROVATA ALL'UNANIMITA' R… - M5S_Europa : La Commissaria #UE all'#Energia ha preannunciato che il pacchetto sull'energia conterrà l'approvvigionamento congiu… - Agenzia_Ansa : 'Provo gratitudine e umiltà di fronte all'incarico che ho tenuto così a lungo' ha detto Merkel mentre tutto il Paes… - ROSALBAPAU4 : @WhiteHouse 3.12.2021 da ROSALBA PAU Ministro It a ruolo sindacale in asilo politico in tutto il mondo. Al PRESIDEN… - carle08 : RT @fabbrifa65: @matteorenzi Io risiedo in Germania ed è bello sentire TG e gente comune, che citano il tuo paese come esempio. Molto di t… -