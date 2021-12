Delia Duran contro tutti, stavolta è decisa: “Sta provando di tutto” (Di venerdì 3 dicembre 2021) Delia Duran, moglie dell’attore Alex Belli, questa volta è pronta a tutto ed è decisa a compiere le sue mosse nei prossimi giorni. Delia Duran: pronta con le sue mosse (Youtube)Delia Duran è indirettamente protagonista di questa edizione del GF VIP, pur non essendo fisicamente dentro la casa più spiata d’Italia. A causa del comportamento di suo marito Alex Belli, che pare avere una relazione (amichevole o meno) con la bella Soleil Sorge, la Duran è stata più volte invitata a parlare ai due e, indirettamente, è spesso al centro dei discorsi anche mediatici e sui social. Leggi anche >>> “Smontato il teatrino”: il retroscena su Soleil Sorge, scoperto il piano segreto Delia Duran, questa volta è ... Leggi su specialmag (Di venerdì 3 dicembre 2021), moglie dell’attore Alex Belli, questa volta è pronta aed èa compiere le sue mosse nei prossimi giorni.: pronta con le sue mosse (Youtube)è indirettamente protagonista di questa edizione del GF VIP, pur non essendo fisicamente dentro la casa più spiata d’Italia. A causa del comportamento di suo marito Alex Belli, che pare avere una relazione (amichevole o meno) con la bella Soleil Sorge, laè stata più volte invitata a parlare ai due e, indirettamente, è spesso al centro dei discorsi anche mediatici e sui social. Leggi anche >>> “Smontato il teatrino”: il retroscena su Soleil Sorge, scoperto il piano segreto, questa volta è ...

