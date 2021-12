Contagi oggi: i dati sul Covid-19 aggiornati al 3 dicembre (Di venerdì 3 dicembre 2021) La protezione Civile ha divulgato come di consueto il bollettino contenente i dati relativi al Covid-19. Il punto sui Contagi di oggi Pubblicato il bollettino giornaliero contenente i dati circa l’andamento della situazione epidemiologica. Nelle ultime 24 ore i Contagi di oggi sono stati 17.030 su 588.445 tamponi esaminati. Il bollettino di oggi riporta 74 vittime del virus. I nuovi ricoveri nelle terapie intensive salgono a +10, mentre quelli ordinari a +87. Il numero dei guariti nelle scorse 24 ore riportato dal bollettino si attesta invece intorno a 9.658. Il tasso di positività sale al 2,9% (+0,4%). 97.419.007 le dosi di vaccino somministrate in totale. In lieve diminuzione rispetto alla scorsa settimana l’indice di trasmissibilità Rt che ... Leggi su zon (Di venerdì 3 dicembre 2021) La protezione Civile ha divulgato come di consueto il bollettino contenente irelativi al-19. Il punto suidiPubblicato il bollettino giornaliero contenente icirca l’andamento della situazione epidemiologica. Nelle ultime 24 ore idisono stati 17.030 su 588.445 tamponi esaminati. Il bollettino diriporta 74 vittime del virus. I nuovi ricoveri nelle terapie intensive salgono a +10, mentre quelli ordinari a +87. Il numero dei guariti nelle scorse 24 ore riportato dal bollettino si attesta invece intorno a 9.658. Il tasso di positività sale al 2,9% (+0,4%). 97.419.007 le dosi di vaccino somministrate in totale. In lieve diminuzione rispetto alla scorsa settimana l’indice di trasmissibilità Rt che ...

