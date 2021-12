‘Beatles’ | lo spettacolo tradotto in lingua dei segni da Rai Pubblica Utilità

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Musica accessibile per tutti, anche per i sordi. Da questo assioma nasce la collaborazione tra il Wmf – We Make Future, il più grande Festival sull’Innovazione, e Rai– Area Accessibilità. Per l’occasione, sui canali del Wmf saràto il concerto dello“Beatles – Quattro scarafaggi nei favolosi anni Sessanta” sottotitolato enelladei. Il progetto musicale, nato dalla volontà del ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, già ospite al Wmf nelle ultime due edizioni, è stato realizzato dal vivo dalla Banda Giovanile John Lennon, orchestra composta da ragazzi disabili e normodotati, diretta dal maestro Mirco Besutti, la voce narrante di Luca Violini e le voci soliste di Elena Ascari e Annapaola Fresia. ...