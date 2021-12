Al via la masterclass di batteria di Proxima Music e Rooftop Studio (Di venerdì 3 dicembre 2021) Arezzo, 3 dicembre 2021 - Parte la nuova masterclass di batteria di Proxima Music e Rooftop Studio. L'appuntamento è fissato per sabato 4 dicembre quando, a partire dalle 10.00, le due realtà aretine ... Leggi su lanazione (Di venerdì 3 dicembre 2021) Arezzo, 3 dicembre 2021 - Parte la nuovadidi. L'appuntamento è fissato per sabato 4 dicembre quando, a partire dalle 10.00, le due realtà aretine ...

Ultime Notizie dalla rete : via masterclass Al via la masterclass di batteria di Proxima Music e Rooftop Studio La masterclass si svilupperà attraverso lezioni individuali ospitate dai locali di Rooftop Studio in via de' Frati e sarà caratterizzata da un programma calibrato alla preparazione e agli obiettivi ...

Il percorso di formazione partirà da sabato 4 dicembre e farà affidamento sull'esperienza di Pecchioli. Questo artista vinta oltre mille concerti in tutto il mondo e fa parte della band di Alessandra ...

