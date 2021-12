Zelig, la scaletta del 2 Dicembre 2021 (Di giovedì 2 dicembre 2021) Questa sera, su Canale 5 alle 21.20, andrà in onda la terza puntata del revival di Zelig: i comici che saliranno sul palco dell’Arcimboldi La prima puntata di Zelig andava in onda su Italia 1 nel 1996: per festeggiare i venticinque anni dello storico laboratorio di comicità creato da Gino&Michele con Giancarlo Bozzo, Canale 5 manda in onda quattro puntate inedite del format, condotte da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Questa sera, a partire dalle 21.25 e in diretta sulla rete ammiraglia Mediaset, saliranno sul palco del Teatro degli Arcimboldi di Milano: Teresa Mannino, Raul Cremona, Dario Vergassola, Leonardo Manera, Nuzzo e Di Biase, Marco Marzocca, Simone Barbato, Paolo Migone, Enrico Bertolino, Paolo Cevoli, Dado, Vincenzo Albano, I Senso D’Oppio, Max Angioni, i Beoni e Davide Calgaro. Spazio ai nuovi talenti A latere della sua ... Leggi su zon (Di giovedì 2 dicembre 2021) Questa sera, su Canale 5 alle 21.20, andrà in onda la terza puntata del revival di: i comici che saliranno sul palco dell’Arcimboldi La prima puntata diandava in onda su Italia 1 nel 1996: per festeggiare i venticinque anni dello storico laboratorio di comicità creato da Gino&Michele con Giancarlo Bozzo, Canale 5 manda in onda quattro puntate inedite del format, condotte da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Questa sera, a partire dalle 21.25 e in diretta sulla rete ammiraglia Mediaset, saliranno sul palco del Teatro degli Arcimboldi di Milano: Teresa Mannino, Raul Cremona, Dario Vergassola, Leonardo Manera, Nuzzo e Di Biase, Marco Marzocca, Simone Barbato, Paolo Migone, Enrico Bertolino, Paolo Cevoli, Dado, Vincenzo Albano, I Senso D’Oppio, Max Angioni, i Beoni e Davide Calgaro. Spazio ai nuovi talenti A latere della sua ...

