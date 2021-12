Ufficiale | Cagliari | risoluzione consensuale con Diego Farias

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 2 dicembre 2021)saluta. Dopo 6 anni in Sardegna, è arrivato quest’oggi l’annuncio delladel contratto. Questo il comunicato del club sardo: “IlCalcio comunica ladel contratto di: dal suo arrivo in Sardegna, nell’estate 2014, il calciatore ha totalizzato in rossoblù 142 presenze e 33 reti. Il Club gli augura un buon proseguimento di carriera”. IlCalcio comunica ladel contratto di: dal suo arrivo in Sardegna, nell’estate 2014, il calciatore ha totalizzato in rossoblù 142 presenze e 33 reti. Il Club gli augura un ...