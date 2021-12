Ue: capigruppo Senato, Draghi in aula il 15/12 in vista Consiglio europeo (Di giovedì 2 dicembre 2021) Roma, 2 dic. (Adnkronos) – Nessuna seduta dell’aula del Senato la prossima settimana per l’esame della manovra nelle commissioni. L’aula riprende il 14 dicembre con provvedimenti che arrivano dalla commissione Giustizia. Il 15 è atteso il premier Mario Draghi in vista del Consiglio europeo. E’ quanto emerge dalla capigruppo di palazzo Madama. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 2 dicembre 2021) Roma, 2 dic. (Adnkronos) – Nessuna seduta dell’della prossima settimana per l’esame della manovra nelle commissioni. L’riprende il 14 dicembre con provvedimenti che arrivano dalla commissione Giustizia. Il 15 è atteso il premier Marioindel. E’ quanto emerge dalladi palazzo Madama. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

