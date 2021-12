Toyota C-HR - Gli aggiornamenti del Model Year 2022 (Di giovedì 2 dicembre 2021) La Toyota aggiorna la gamma della C-HR introducendo il Model Year 2022. Su quest'ultima versione della crossover giapponese, la meccanica resta invariata e le novità si concentrano sulle personalizzazioni e sull'infotainment. Evoluzione digitale. Nell'abitacolo della C-HR debutta il Toyota Smart Connect+: con questo upgrade, attraverso il nuovo display da 8" ad alta risoluzione è possibile comandare un sistema con un processore molto più potente del precedente. Il sistema multimediale permette di sfruttare i comandi vocali e la connettività wireless Apple CarPlay. I dispositivi Android, invece, si interfacciano via cavo. Come personalizzare il look. Con il Model Year 2022, poi, i clienti potranno scegliere la C-HR nella nuova tinta Deep Amethyst, che ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 2 dicembre 2021) Laaggiorna la gamma della C-HR introducendo il. Su quest'ultima versione della crossover giapponese, la meccanica resta invariata e le novità si concentrano sulle personalizzazioni e sull'infotainment. Evoluzione digitale. Nell'abitacolo della C-HR debutta ilSmart Connect+: con questo upgrade, attraverso il nuovo display da 8" ad alta risoluzione è possibile comandare un sistema con un processore molto più potente del precedente. Il sistema multimediale permette di sfruttare i comandi vocali e la connettività wireless Apple CarPlay. I dispositivi Android, invece, si interfacciano via cavo. Come personalizzare il look. Con il, poi, i clienti potranno scegliere la C-HR nella nuova tinta Deep Amethyst, che ...

