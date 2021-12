Storie di inquisitori e di streghe | sempre loro | Vanina Vincent e la sua Dime Devi

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Ci pensavo giorni fa, non saprei neanche dire perché. Anzi, no, so esattamente perché. Era la giornata internazionale contro la violenza maschile nei confronti delle donne, e un po’ tutti, a modo, facevano post sui social a riguardo. Così, scrollando non saprei dire se Facebook o Instagram, questo non è in effetti rilevante, mi è passato sott’occhio un post di Giulia Cavaliere, validissima critica musicale, post che riprendeva una locandina d’annata del Virus, storico centro sociale della Milano anni Settanta/Ottanta, nella quale si vedeva la scritta, naif, “Contro la violenza sessuale”. Suonavano, tra gli altri, i Negazione, band hardcore di Torino, vero e propria eccellenza di questo genere, e non solo volendo circoscrivere la faccenda all’Italia. Leggendo quel nome, Negazione, non ho potuto pensare a Marco Mathieu, che di quella band era il bassista. Io e Marco ...