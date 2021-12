Salvini avverte gli “strani alleati” di governo: «Basta schifezze, non tratto su utero in affitto e droga» (Di giovedì 2 dicembre 2021) «Sulla vita, sulla lotta alla droga, su questo non vado a trattare». Lo ha detto Matteo Salvini alla presentazione del libro di Simona Baldassarre, “Inchiesta di un politico. il mondo di sotto. Donne sfruttate e bambini venduti”. Sul tema dell’utero in affitto «lavoriamo a una proposta di legge di iniziativa popolare, farò di tutto per mettere fuori legge queste schifezze». Salvini, l’utero in affitto e i silenzi della tv «Da giornalista mi chiedo come mai, tra tante serate tv, non ci possa essere spazio per una serata che parli di utero in affitto. Rabbrividisco su come possano esistere queste fabbriche di bambini. Tra seimila trasmissioni inutili chiedo che si trovi mezz’ora, magari nella tv pubblica, per dare spazio ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 2 dicembre 2021) «Sulla vita, sulla lotta alla, su questo non vado a trattare». Lo ha detto Matteoalla presentazione del libro di Simona Baldassarre, “Inchiesta di un politico. il mondo di sotto. Donne sfruttate e bambini venduti”. Sul tema dell’in«lavoriamo a una proposta di legge di iniziativa popolare, farò di tutto per mettere fuori legge queste»., l’ine i silenzi della tv «Da giornalista mi chiedo come mai, tra tante serate tv, non ci possa essere spazio per una serata che parli diin. Rabbrividisco su come possano esistere queste fabbriche di bambini. Tra seimila trasmissioni inutili chiedo che si trovi mezz’ora, magari nella tv pubblica, per dare spazio ...

