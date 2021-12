Poc | Abbate | “Importante stimolo per il nostro territorio”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“La Giunta Regionale della Campania, lo scorso 30 novembre, ha deliberato la riprogrammazione delle risorse POC a favore dei percorsi turistici culturali, naturalistici ed enogastronomici per il periodo ottobre 2021 – dicembre 2022. Le risorse stanziate passano così da 2.150.000 a 9.300.000 euro”. A dichiararlo il consigliere regionale Gino. “Come già annunciato lo scorso mese di luglio, infatti, la Giunta Regionale della Campania, con Deliberazione n. 298 del 07/07/2021, aveva avviato per il periodo ‘ottobre 2021 – settembre 2022’, un programma unitario di percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed eno-gastronomico di portata nazionale e internazionale. Iniziativa che dopo un periodo di sospensione della procedura di Avviso Pubblico ha ricevuto, dunque, un nuovo via libera dalla Giunta Regionale. “Un’ottima notizia ...