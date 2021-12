Platinette e Zorzi si scontrano al Costanzo Show parlando di temi LGBT+ (Di giovedì 2 dicembre 2021) Tommaso Zorzi e Platinette sono tornati a scontrarsi al Maurizio Costanzo Show su una provocazione di Giuseppe Cruciani: “Babbo Natale è gay?”. Il buon Zorzi ha risposto che “non lo sappiamo” e che quindi “potrebbe essere”, mentre Mauro Coruzzi ha commentato dicendo che è una “questione senza fondamento”. Niente di strano, se non che poco dopo Platinette ha aggiunto (senza che nessuno le chiedesse nulla a riguardo): “Non mi piace che il mondo LGBT sia diventato un mercato come tutti gli altri. Addirittura sulle piattaforme trovi la striscia LGBT. Ciascuno di noi ha un proprio orientamento sessuale, ma il proprio non deve prevalere sugli altri. Io non grido tutti i giorni che sono omosessuale o eterosessuale, sono un essere umano punto e a capo. Basta con le categorie. Che senso ha ... Leggi su biccy (Di giovedì 2 dicembre 2021) Tommasosono tornati a scontrarsi al Mauriziosu una provocazione di Giuseppe Cruciani: “Babbo Natale è gay?”. Il buonha risposto che “non lo sappiamo” e che quindi “potrebbe essere”, mentre Mauro Coruzzi ha commentato dicendo che è una “questione senza fondamento”. Niente di strano, se non che poco dopoha aggiunto (senza che nessuno le chiedesse nulla a riguardo): “Non mi piace che il mondo LGBT sia diventato un mercato come tutti gli altri. Addirittura sulle piattaforme trovi la striscia LGBT. Ciascuno di noi ha un proprio orientamento sessuale, ma il proprio non deve prevalere sugli altri. Io non grido tutti i giorni che sono omosessuale o eterosessuale, sono un essere umano punto e a capo. Basta con le categorie. Che senso ha ...

