Non è vero che secondo la Fifa nel 2021 c’è stato «un aumento di 5 volte delle morti cardiache improvvise di calciatori» (Di giovedì 2 dicembre 2021) Il 28 novembre 2021 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si legge che «vi sarebbe stato un “aumento di 5 volte delle morti cardiache improvvise dei giocatori Fifa nel 2021”». L’autore del post specifica che questi numeri «non sono dati miei, ma della Fifa». Si tratta di una notizia falsa, basata su un dato privo di fondamento. Andiamo con ordine. Contattata dai colleghi di Reuters, la Federazione internazionale di calcio (Fifa) ha dichiarato di «non essere a conoscenza di un aumento degli episodi di arresti cardiaci tra i giocatori di calcio», aggiungendo inoltre che «nessun caso è stato segnalato in relazione a persone ... Leggi su facta.news (Di giovedì 2 dicembre 2021) Il 28 novembresu Facebook èpubblicato un post in cui si legge che «vi sarebbeun “di 5dei giocatorinel”». L’autore del post specifica che questi numeri «non sono dati miei, ma della». Si tratta di una notizia falsa, basata su un dato privo di fondamento. Andiamo con ordine. Contattata dai colleghi di Reuters, la Federazione internazionale di calcio () ha dichiarato di «non essere a conoscenza di undegli episodi di arresti cardiaci tra i giocatori di calcio», aggiungendo inoltre che «nessun caso èsegnalato in relazione a persone ...

