"Mai ospitato un no-vax in tv". Quel messaggio di Mentana ai colleghi che fa tremare La7 (Di giovedì 2 dicembre 2021) Enrico Mentana si schiera nel dibattito sul fatto di invitare nelle trasmissioni tv esponenti no-vax. “Mi onoro di non aver mai ospitato nel tg che dirigo nessun esponente dei no vax”. Così su Facebook, il direttore del Tg La7 Enrico Mentana si esprime sull'opportunità di dare voce nei programmi informativi agli anti-vaccino. “A chi mi dice che così impongo una dittatura informativa o una censura alle opinioni scomode, rispondo che adotto la stessa linea rispetto ai negazionisti dell'Olocausto, ai cospirazionisti dell'11 settembre, ai terrapiattisti, a chi non crede allo sbarco sulla luna e a chiunque sostiene posizioni controfattuali, come sono Quelle di chi associa i vaccini al 5G o alla sostituzione etnica, al Grande Reset, a Soros e Gates o scempiaggini varie”, scrive il giornalista. "Per me mettere a ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 2 dicembre 2021) Enricosi schiera nel dibattito sul fatto di invitare nelle trasmissioni tv esponenti no-vax. “Mi onoro di non aver mainel tg che dirigo nessun esponente dei no vax”. Così su Facebook, il direttore del Tg La7 Enricosi esprime sull'opportunità di dare voce nei programmi informativi agli anti-vaccino. “A chi mi dice che così impongo una dittatura informativa o una censura alle opinioni scomode, rispondo che adotto la stessa linea rispetto ai negazionisti dell'Olocausto, ai cospirazionisti dell'11 settembre, ai terrapiattisti, a chi non crede allo sbarco sulla luna e a chiunque sostiene posizioni controfattuali, come sonole di chi associa i vaccini al 5G o alla sostituzione etnica, al Grande Reset, a Soros e Gates o scempiaggini varie”, scrive il giornalista. "Per me mettere a ...

