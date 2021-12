Italia prima in Ue per evasione dell'Iva, perde oltre 30 mld (Di giovedì 2 dicembre 2021) BRUXELLES - Nel 2019 l'Italia si conferma prima in Ue per l'evasione Iva in valore nominale , con perdite per lo Stato di 30,1 miliardi di euro , mentre è quinta per il maggior divario tra gettito ... Leggi su leggo (Di giovedì 2 dicembre 2021) BRUXELLES - Nel 2019 l'si confermain Ue per l'Iva in valore nominale , con perdite per lo Stato di 30,1 miliardi di euro , mentre è quinta per il maggior divario tra gettito ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Rapporto Ue: Italia prima per evasione Iva, perde oltre 30 mld #iva - meb : Celebriamo i 150 anni dalla prima seduta del #Parlamento a @Montecitorio. La storia di questo luogo mi riempie, ogn… - robertosaviano : Sono appena atterrati dal Niger passando per l’inferno libico. Fatti tamponi prima di partire e adesso quarantena p… - AgenziaAREL : @EnricoLetta apre il webinar sulla #LeggeDiBilancio, sottolineando che per la prima volta, dopo decenni, l’Italia s… - ultimenews24 : Anno record per Sonepar Italia, azienda specializzata nella distribuzione di materiale elettrico e parte del gruppo… -