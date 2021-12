Iphigénie en Aulide in onda su Rai 5

Leggi su nonsolo.tv

(Di giovedì 2 dicembre 2021)enè l’opera proposta nella versione con il finale wagneriano che accompagnerà il pubblico nella mattinata di giovedì su Rai 5. Parliamo di un’opera tragica divisa in tre atti e accompagnata dalla musica di Christoph Willibald Gluck. Questa specifica edizione è quella che ha inaugurato l’anno teatrale scaligero presso il Teatro degli Arcimboldi nel 2003. A dirigere l’orchestra il maestro Riccardo Muti. Traendo spunto dalla(1674) di Jean Racine l’opera viene proposta per la prima volta a Tetatro nel 1774, al teattro dell’Opéra di Parigi nel 1774. Questa specifica edizione vede impegnato alla regia, alle scene e ai costumi Yannis Kokkos. La trama La trama ha come protagonista il re Agamennone che convoca a colloquio sua figlia Ifigenia con la scusa di volerla dare in sposa ad Achille. In realtà il suo intento ...