Guerra Ballando con le Stelle | La Lucarelli contro la conduttrice | “Lite assurda | non partecipo più al gioco” Fan sotto choc

Leggi su cityroma

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Durante l’ultima puntata dicon leSelvaggiaha ignorato volutamente delle domande a lei rivolte da Serena Bortone, ospite in via eccezionale della trasmissione. La presentatrice di Oggi è un altro giorno si è seduta vicino ad Alberto Matano e a Roberta Bruzzone, commentando le diverse esibizioni degli artisti in gara. Quando è arrivato il turno di Morgan, durante la sfida iniziale, la sua attenzione si è spostata sul litigio che è avvenuto due settimane fa tra il cantante e la giornalista. In particolare, su alcune dichiarazioni fatte da lui sui social. Morgan, prima della puntata dicon le, ha informato i suoi follower della sua intenzione di invitare Selvaggiaa ballare un valzer insieme a lui, con lo scopo di riappacificarsi. Da ...